Difesa Roma, restyling in mezzo. E Perez piace…

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese – C. Zucchelli) – Paulo Fonseca ha deciso di ripartire nella prossima stagione dalla difesa a tre, modulo messo in campo dopo la ripresa del campionato finito il lockdown, ma per farlo ha bisogno di un aiuto concreto dal mercato. Il pacchetto difensivo della Roma, infatti, vede Juan Jesus, Fazio e Kolarov in uscita e, al momento, i soli Ibanez e Mancini a disposizione. Serviranno per questo tre rinforzi. Il primo, stando alle voci che arrivano dalla Spagna, potrebbe essere proprio Nehuen Perez, di proprietà dell’Atletico Madrid, ma in prestito al Famalicao (squadra portoghese) nell’ultima stagione. L’accordo con il club spagnolo si potrebbe raggiungere con un prestito e diritto di riscatto fissato a 8-10 milioni di euro. Non è detto però che possa fare da subito il titolare, per questo i dirigenti continuano a lavorare per il ritorno di Smalling. La Roma proverà fino alla fine a convincere il Manchester United, se non dovesse arrivare un accordo, allora i giallorossi virerebbero sui due profili considerati alternativi: Maksimovic del Napoli (che rientrerebbe nel maxi-scambio con i partenopei che riguarda anche Milik, Under e Riccardi) e Papastathopoulos dell’Arsenal; entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2021.