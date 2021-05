Diego Milito: “Mourinho è un allenatore che fa fare il salto di qualità. Farà molto bene alla Roma”

Diego Milito, ex calciatore dell’Inter ai tempi del Triplete nerazzuro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito della notizia circolata in giornata che ha ufficializzato l’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma per la prossima stagione. Queste le sue parole:

Ti aspettavi un ritorno di Mourinho? Cosa porta in uno spogliatoio?

E’ positivo per il calcio italiano, mi sarebbe piaciuto rivederlo all’Inter, gli vogliamo molto bene. Speriamo che faccia bene ovunque, chiaramente meno quando giocherà contro Inter e Genoa. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, è un allenatore che fa fare il salto di qualità. Farà molto bene alla Roma.

Perché il rapporto che lui instaura coi giocatori è così speciale?

E’ una persona tranquilla, un allenatore vicino ai calciatori. Questa vicinanza è fantastica, sa gestire ogni momento e capisce i giocatori: questo è molto importante. Riesce a tirare fuori il 100% da tutti e guarda molto i dettagli. Non sono qualità che hanno tutti gli allenatori, è tra i migliori al mondo.

Roma è una sfida molto difficile, ti aspettavi che si rimettesse in gioco così?

Non mi aspettavo tornasse in Italia così, è stata una notizia bomba. Lui ama il nostro Paese e il nostro campionato, mi sarebbe piaciuto rivederlo all’Inter ma sicuramente farà bene. E’ un ritorno positivo per il calcio italiano e per la Roma.

Ti piacerebbe lavorare con Mourinho?

Ho una grande stima per lui, sicuramente ha un grande staff. Non ho mai parlato con lui di questa possibilità.