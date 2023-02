In casa Roma scalpita Diego Llorente. Il difensore spagnolo, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso una foto che lo ritrae durante l’intenso allenamento, con la didascalia: “Lavorare sodo. Questa è la via. Daje Roma”. Il gigante difensivo, vista la squalifica di Smalling con la Cremonese, nel prossimo turno di Serie A, vuole farsi trovare pronto e potersi giocare le sue chance per una maglia da titolare.