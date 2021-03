Diawara, un gol per ricominciare: “Me lo merito”

Il Messaggero (G.Lengua) – Esordio da titolare nel 2021 e gol partita. Diawara incornicia il match con la Fiorentina, la sua prima da titolare a distanza di 165 giorni da Verona-Roma, quando è stato inserito nella lista sbagliata. Amadou si è ripreso il suo posto in mezzo al campo, complice il turnover per i troppi impegni ravvicinati di campionato e coppa.

Una vittoria determinante per la classifica e per il morale della squadra, già parzialmente scosso per l’ennesima sconfitta di domenica scorsa contro una big. Diawara ha interpretato al meglio la sfida al Franchi, anche nel primo tempo, con i compagni spenti e senza cattiveria: “Avere continuità fa sempre bene. Ho avuto un paio di infortuni e il Covid mi ha fermato per un po’ di tempo. Sto ritrovando la giusta condizione, sto giocando e sono felice per la vittoria, ce la meritiamo, non abbiamo concesso nulla alla Fiorentina“.