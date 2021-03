Diawara: “La voglia di vincere tutti insieme” – FOTO

Ritrovata la titolarità in campionato dopo la sfortunata (non per demeriti suoi) gara di Verona, contro la Fiorentina Amadou Diawara ha sfoderato una prestazione impeccabile. Nella vittoria per 1-2 contro la formazione toscana, il centrocampista guineano è stato tra i migliori in campo. Propositivo in impostazione, attento e sicuro – al netto di qualche sbavatura – in fase difensiva. Tutto questo suggellato poi come meglio non poteva con il gol negli ultimi minuti che ha regalato i tre punti alla Roma.

Un successo che permette alla formazione giallorossa di restare in scia per la corsa Champions. Ma soprattutto una vittoria arrivata con il carattere e la coesione, come sottolineato da Diawara con un post su Instagram: “La voglia di vincere tutti insieme”, scrive il centrocampista giallorosso.