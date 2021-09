Diawara in Guinea, contatto col club

Il Messaggero – Sospiro di sollievo a Trigoria, almeno per ora. Amadou Diawara sta bene ed è in attesa di poter tornare in Italia. Dopo la paura delle ultime ore per il golpe organizzato dai corpi speciali in Guinea, la Roma è riuscita a mettersi in contatto per il centrocampista che, insieme al resto della Nazionale, è al sicuro all’interno dell’hotel a Conarky.

Nella mattinata di oggi, la nazionale guineana fornirà nuove indicazioni sul ritorno dei calciatori nei rispettivi paesi, il tutto in attesa anche di capire l’evolversi della situazione intorno all’aeroporto e quali possano essere i primi voli utili per il rientro nella Capitale e nelle altre città.