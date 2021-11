Poco spazio con la Roma, molto di più in Nazionale. Amadou Diawara resta un punto fermo importante per la Guinea e ha giocato da titolare il match contro la Guinea-Bissau, valido per le qualificazioni ai prossimo mondiali. La Guinea è terza nel gruppo I, un punto sotto proprio la Guinea-Bissau. Un match fondamentale per entrambe le compagini. Il calciatore giallorosso è rimasto in campo fino all’82’, per poi cedere il posto a Cisse.