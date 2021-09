Diawara è tornato a Roma: “È stata più paura che altro”

Amadou Diawara è finalmente tornato a Roma. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com il centrocampista guineiano è atterrato nella Capitale dopo essere stato bloccato con la propria nazionale in un hotel, dopo il colpo di stato tentato proprio nella sua Guinea. Diawara, dunque, potrà essere a disposizione di José Mourinho per la prossima gara di campionato, quella di domenica contro il Sassuolo (20:45, Stadio Olimpico di Roma). “È stata più paura che altro. Fortunatamente è andato tutto bene. Sono contento di essere tornato a Roma”, ha detto il giocatore giallorosso, appena atterrato in Italia.