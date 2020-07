Deriva Roma, cade anche a Napoli e ora Paulo rischia di pagare per tutti

Leggo (F. Balzani) – Vedi Napoli e muore ogni speranza. La Roma del ritrovato Zaniolo crolla pure al San Paolo dove solo un grande Pau Lopez ha permesso a Fonseca di giocarsela fino alla fine prima di arrendersi al capolavoro di Insigne. Il terzo ko di fila (che certifica il -16 dall’Atalanta) mette a serio rischio pure un posto in Europa League visto che il Milan è salito a -2 dalla coppia Napoli-Roma. A preoccupare più che la classifica è la mancanza di un equilibrio. Fonseca ha cambiato di nuovo tutto e schierato la difesa a 3 che col passare dei minuti si è trasformata a cinque. La Roma però è andata in confusione e un Napoli senza grandi motivazioni (è già in Europa League avendo vinto la coppa Italia) ha avuto decine di occasioni e ha dovuto accelerare appena per portarsi a casa i 3 punti. Fonseca, nonostante le rassicurazioni di Pallotta, è sotto esame e rischia il posto entro fine stagione.