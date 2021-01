Derby, la carica dei tifosi della Roma. E Dzeko riprende tutto – VIDEO

Manca sempre meno al fischio di inizio di Lazio-Roma. Per caricare la squadra, i tifosi giallorossi si sono recati al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. I sostenitori hanno intonato cori e sventolato bandiere per incitare la formazione di Fonseca. A riprenderli in una storia Instagram è stato il capitano, Edin Dzeko. Di seguito il video.