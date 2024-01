“Non conosco quali possibilità gli siano state date o cosa gli sia stato impossibile fare per volontà degli altri. Parlando da tifoso magari si può riflettere su alcune operazioni come quelle per ingaggiare Aouar, Sanches o Paredes, che non stanno andando come ci si aspettava. Ma ribadisco, prima di giudicare bisognerebbe sapere in che condizioni si è ritrovato a fare mercato e quali mezzi avesse davvero a disposizione. Pinto mi sembra una brava persona, preparata nel suo lavoro”.