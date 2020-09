Derby del Portogallo, idoli nazionali: Fonseca tenta lo scacco al Re

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Paulo Fonseca e Cristiano Ronaldo sembrano essere due protagonisti del calcio soddisfatti di sé e con una personalità senza troppe sfumature. L’esordio del Bentegodi per Fonseca non è stato brillante, così come non è brillante il suo rapporto con il bomber della squadra Edin Dzeko. Eppure Fonseca contro i bianconeri, nelle tre sfide giocate in questo 2020, oltre ad un paio di amarezze, ha accumulato anche una piccola gioia. È stato il primo allenatore della Roma a vincere allo Juventus Stadium. Tutti gli altri hanno sempre perso. Certo, il successo (1-3) è arrivato il primo agosto scorso, con i bianconeri già campioni d’Italia e perciò con tanti giovani in squadra. Quel Cristiano Ronaldo era stato risparmiato, così da rendere il suo duello strettamente privato nei confronti di Fonseca ancora immacolato. Infatti, nelle due sfide precedenti a quella agostana, la Juventus ha sempre vinto: 1-2 a all’Olimpico all’andata di campionato e 3-1 a Torino nei quarti di Coppa Italia. Entrambe le sfide si sono giocate a gennaio ed in entrambe le partite Cr7 è andato in gol. Un dato più che sufficiente per far pensare che anche domani sarà lui il pericolo pubblico numero uno per i giallorossi.