Derby alla Roma, poi la polemica

Il Corriere Dello Sport (L.Scalia) – Il primo derby della storia di Serie A tra Roma e Lazio femminile sorride alle giallorosse, che al Tre Fontane mandano in archivio un 3-2 utile per chiudere il girone d’andata al secondo posto, in piena zona Champions League. La Lazio invece non muove la sua classifica e resta al penultimo posto, a rischio retrocessione. A regalare i tre punti alla Roma ci hanno pensato Benedetta Glionna con una punizione alla Totti, potente e precisa, da quasi 30 metri, davanti ad una cornice di pubblico importante (sold out la tribuna del Tre Fontane).

La Roma aveva messo la sfida in discesa a metà del primo tempo: due corner di Giugliano e due colpi di testa quasi in fotocopia di Pirone e Bernauer valgono in doppio vantaggio. La Lazio ha avuto merito di non mollare, ma la Roma ha spinto nel finale. Dopo la partita Elisa Bartoli ha trovato la sua macchina rigata. Attraverso i social si è scagliato contro i vandali: “Volevo ringraziare quei poveracci dei tifosi laziali per avermi rigato tutta la macchina. Davvero complimenti, siete il brutto del calcio. Siete riusciti a dimostrarlo anche oggi. Tanto tra poco tornerete nella serie che vi compete, in B! Ci vediamo al ritorno. Roma ha vinto, dentro e fuori dal campo“.