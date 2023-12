Il Tempo (M. Vitelli) – Grande appuntamento oggi al Fersini di Formello, dove alle 14.30 (diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre) la Lazio Primavera ospita la Roma in un derby che si preannuncia infuocato. Con l’Inter in vetta a quota 28 punti e il Milan secondo a 27 insieme ai giallorossi, per la squadra di Stefano Sanderra che insegue a un punto quella di Federico Guidi potrebbe essere una giornata fondamentale. La Lazio arriva all’appuntamento dopo il pareggio casalingo con il Monza (gol dell’1-1 finale incassato al 95′), la Roma dopo il successo esterno sul campo del Genoa.

Sono passati quasi tre anni dall’ultima volta che le due squadre si sono sfidate in campionato, c’è quindi molta attesa per questa stracittadina che vale per il quindicesimo turno del torneo e che chiuderà il 2023 di entrambe le squadre. Nei biancocelesti, mister Sanderra ritrova capitan Ruggeri, la cui assenza nel comparto difensivo si è fatta sentire. In casa Roma, invece, l’allenatore Guidi punta forte sulle motivazioni. “Quando ci sono da preparare queste partite – sottolinea il mister giallorosso – non serve spiegarne ai ragazzi l’importanza. La Lazio è una squadra molto solida, sappiamo che sarà una partita molto difficile, ma allo stesso tempo molto bella da giocare”.

Sul fatto che sarà un derby d’alta classifica, Guidi, non si nasconde. “Stiamo giocando un campionato molto equilibrato, Roma e Lazio sono due squadre di vertice e questo la dice lunga sui valori che vedremo in campo. La sfida è certamente importante in chiave classifica, però io punto sempre sulla prestazione che quando arriva porta anche i risultati”. La Roma arriva da quattro vittorie e un pareggio. “Sono molto soddisfatto di come i ragazzi stanno crescendo e non dobbiamo dimenticare che se non ci avessero tolto i tre punti conquistati sul campo dell’Empoli (a causa di un problema riguardante la sostituzione di un fuori quota, ndr) oggi saremmo primi in classifica”.