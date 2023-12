Il Tempo (M. Cirulli) – Vina potrebbe essere il primo giocatore che permetterebbe alla Roma di far cassa, già da gennaio. Sul terzino uruguaiano, attualmente in prestito al Sassuolo c’è il pressing di due squadre brasiliane. La prima è il Flamengo, meta preferita del calciatore con il quale ha già un accordo mentre la seconda è il Corinthians. Entrambe vorrebbero prenderlo nella finestra di mercato invernale.

La richiesta dei giallorossi per la cessione è di 10 milioni, gli stessi fissati nel diritto di riscatto dei neroverdi, con il quale si anticiperebbe la fine del prestito grazie a un indennizzo. Acquistato dalla Roma nel 2021 dal Palmeiras per 13 milioni, Vina ha disputato in questa stagione 16 partite, fornendo 3 assist e attualmente sta recuperando da una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro.