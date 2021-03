Delusione Pau Lopez: si scalda Mirante

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma è ancora alle prese con il problema numero uno. Nella sconfitta di domenica contro il Napoli sono emersi ancora una volta i limiti di Pau Lopez, che ha avuto responsabilità su entrambi i gol. Lo spagnolo non sarà confermato per la prossima stagione, ma non sarà facile trovargli una sistemazione. Alla Roma è costato 30 milioni tra cartellino e ingaggio, è stato il portiere più pagato della storia giallorossa.

La Roma lo sta facendo giocare anche perché ha bisogno di valorizzarlo per cercare di venderlo al meglio e tentare di rientrare almeno in parte dell’investimento sostenuto quasi due anni fa senza fare una minusvalenza troppo onerosa. Alla ripresa del campionato ripartirà il tour de force della Roma, con tre partite in otto giorni tra Sassuolo, Ajax e Bologna, e potrebbe tornare Mirante.