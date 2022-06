Un assist ha portato a Trigoria la Conference League, un altro potrebbe portare la Roma fuori dalla Borsa. Continuano le iniziative del club giallorosso per convincere gli azionisti a cedere le quote. L’ultima invita i possessori a fare un assist perfetto al club, proprio come quello di Gianluca Mancini a Nicolò Zaniolo a Tirana: “Per fare l’assist perfetto serve un tempismo da campioni“, il messaggio lanciato dalla società. Il processo di delisting scadrà l’8 luglio.