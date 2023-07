Come hai vissuto la rivalità con Totti?

“La rivalità non la vivevo solo con Totti, la vivevi ogni partita perché nel nostro tempo c’erano tanti campioni. Più che rivalità, si è creata una complicità tra noi, sapevamo che avevamo responsabilità diverse essendo capitani. Ci siamo sempre trovati di fronte l’un l’altro ma sempre con rispetto. Tanti ci hanno messo nella posizione di scontrarci, ma in realtà ci siamo sempre fatti una risata”.