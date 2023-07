Il sogno Frattesi per il centrocampo della Roma potrebbe sfumare. L’Inter infatti si è inserita prepotentemente soprattutto dopo la cessione di Brozovic in Arabia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i nerazzurri sono infatti vicini a trovare l’accordo verbale con il Sassuolo per il centrocampista: trattative che vanno alle battute finali, termini personali concordati. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, le cifre sarebbero state concordate sulla base di 25 milioni più l’inserimento del cartellino di Mulattieri, valutato 8 milioni. L’affare potrebbe andare definitivamente in porto tra oggi e domani.

Inter are now close to reaching verbal agreement with Sassuolo for Davide Frattesi — talks advancing to the final stages, personal terms agreed. 🚨⚫️🔵 #transfers

Frattesi has always been Inter top target to replace Marcelo Brozović — AC Milan have different priorities. pic.twitter.com/E4cjaNu6RN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023