De Sanctis verso l’Ascoli: farà il dg

Corriere dello Sport (R. Maida) – Dichiarazioni diplomatiche, preparativi di addio. Morgan De Sanctis di recente non si è sbilanciato sull’imminente commiato alla Roma: “Non ho il contratto in scadenza, mi viene difficile pensare a stare lontano dalla Roma e per il momento sono concentrato sulla Roma. Poi non escludo nulla“. La verità è che De Sanctis ha già detto a Fienga di voler lasciare dopo il 31 agosto. Ad attenderlo c’è l’Ascoli, dove farà il direttore generale, con il fido Bifulco confermato nel ruolo di direttore sportivo.