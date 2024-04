Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il primo dei quattro big match consecutivi di questo campionato e che tanto deciderà nella lotta al quarto e (adesso possiamo dirlo ufficialmente) al quinto posto. Focus sulla squadra di Thiago Motta, ma inevitabilmente ora che è stata ufficializzata la sua permanenza nella Roma anche in futuro, il tecnico dovrà lavorare con la società per strutturare la prossima stagione. Anzi, le prossime stagioni. Adesso invece tanto andrà programmato per far sì che al di là dei risultati tra Serie A ed Europa League possa nascere la sua Roma, quella non presa in corsa a metà stagione ma che possa essere il più possibile a sua immagine e somiglianza.

Il piano mercato che dovrà essere gestito dal nuovo direttore sporti-vo, e questo è l’altro tema caldo che DDR – dopo aver firmato il nuovo contratto, probabilmente fino al 2027 – dovrà trattare con Lina Souloukou e i Friedkin. Un lavoro strategico quindi per preparare il primo vero anno di De Rossi alla guida della Roma, un lavoro che dovrà essere completato ancor prima della fine dell’attuale stagione. I prossimi mesi di De Rossi saranno ancora più intensi e faticosi. Ma di certo, e ne siamo sicuri, è proprio quel tipo di fatica che DDR non vedeva l’ora di vivere.