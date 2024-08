La Repubblica (M. Juric) – “Nessuno è più importante della Roma. A Napoli hanno venduto Fabian Ruiz, Insigne, Koulibaly e Mertens e poi alla fine dell’anno hanno vinto lo scudetto. A volte le squadre anche perdendo dei pezzi si ricostruiscono e rinascono”. Parola di Daniele De Rossi. Che da oggi dovrà pensare ad una Roma forte, anche senza Paulo Dybala. Perché ormai il futuro dell’argentino è sempre più lontano dalla Capitale. Oggi sarà insieme alla squadra nell’esordio in campionato contro il Cagliari (20:45), poi nei prossimi giorni si definirà la sua cessione agli arabi dell‘Al-Qadsiah. Perché a 24 ore dalla prima partita del campionato era inevitabile parlare di Dybala. E De Rossi ne è uscito al meglio. Da allenatore consapevole dell’imminente addio, ma anche da dirigente navigato.

Non prestando il fianco a commenti troppo “tifosi” e cercando di spostare l’attenzione sul proprio lavoro, sui rinforzi da acquistare sul mercato e sulla sfida al Cagliari: “Da allenatore devo cercare di non parlare dei rumors, delle voci di mercato. Non sono stato presente nelle discussioni. Penso che Paulo spiegherà un domani ciò che è successo in questi giorni. A livello tecnico Paulo è un giocatore molto forte. Quello che dovevo dire l’ho detto alla società e al calciatore”. Ma nonostante non sia felice della cessione di un campione come l’argentino, resta consapevole che “nessuno è più importante della Roma. Io voglio solo fare una squadra forte. All’allenatore cosa lo salva? Una squadra forte e i risultati buoni. Io voglio solo quello”.