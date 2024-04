Il Messaggero (A. Angeloni) – Il problema non è solo Ndicka, che ne avrà per un po’ e si spera che il periodo non sia lunghissimo. Per il ritorno con il Milan, De Rossi non avrà nemmeno lo squalificato Cristante.

Edoardo fatica a trovare spazio tra i titolari con De Rossi, dal quale è stato più volte elogiato. Probabile che giovedì tocchi al giovane cresciuto con il papà di Daniele, cioè Alberto De Rossi. A meno che il tecnico della Roma non decida di schierare Pellegrini più basso, andando a comporre un 4-2-3-1 o 4-4-1-1 a specchio con il Milan, e alzando sulla trequarti Dybala, con esterno alto un altro terzino.

Del resto, se tutto ha funzionato una settimana fa, perché cambiare? E allora è facile pensare anche a una conferma di Spinazzola sul lato opposto e di Smalling al fianco di Mancini, con l’inglese che si appresta a giocare la sua terza partita da titolare con De Rossi. Sarà proprio Chris a dover stringere i denti in queste settimane, con meno possibilità di essere gestito. Là davanti toccherà ancora a Lukaku, che a Udine ha ritrovato in campionato il gol dopo un lungo periodo: l’ultimo a Monza lo scorso 2 marzo.