La Repubblica (M. Juric) – La Roma non si ferma più. Batte 4-1 il Monza e centra la sesta vittoria nelle ultime sette partite, con venti gol fatti (2,85 di media) e nove subiti. Un rullo compressore. Che manda un segnale inequivocabile al campionato: la Roma c’è e punta dritta il quarto posto. Per una notte distante un solo punto. La nuova creatura disegnata da De Rossi sembra una macchina perfetta. Creata in poco più di quaranta giorni dalle ceneri di una squadra che solo un mese e mezzo fa sembrava stanca e demotivata, ma formata da gli stessi “calciatori fortissimi” che continua a ripetere l’allenatore giallorosso.

Un lavoro psicologico che ha portato dei frutti insperati in pochissimo tempo. Ma nell’ingranaggio perfetto creato da De Rossi la mano dell’allenatore è inequivocabile. Da oggi il pensiero sarà rivolto al Brighton, sconfitto ieri in campionato, per cercare di indirizzare la qualificazione fin dalla gara d’andata. Come? Sfruttando i campioni che la Roma ha in rosa. Perché la Lupa capitolina sembra funzionare come mai in questa stagione. Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono arrivati a 22 gol in Serie A. Decimo gol in campionato per l’attaccante belga, su assist proprio dell’argentino. La coppia romanista è nel miglior stato di forma possibile.