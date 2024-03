(Pagine Romaniste) – La Roma di De Rossi continua a incassare vittorie, precisamente la sesta in sette partite, ed ora il sogno Champions League non sembra più essere solo un sogno. I giallorossi grazie alla vittoria per 1-4 in casa del Monza volano a 47 punti in quinta posizione, a -1 dal Bologna e a +1 dall’Atalanta, squadre che si affronteranno proprio oggi. Il merito è di tutti, ma sarebbe impossibile non fare un plauso a DDR.

Oltre agli eccellenti risultati, grazie a lui alcune stelle giallorosse sono tornate a brillare, una su tutti? Lorenzo Pellegrini, che torna “Il Magnifico”. Chi non ha mai smesso di brillare invece è Dybala, che dopo la tripletta al Torino confeziona una punizione inarrivabile per Di Gregorio, una perla da mostrare in qualsiasi scuola calcio. Torna a sorridere Lukaku, che prima sforna un assist per il gol del Capitano e poi sigla il raddoppio dopo appena quattro minuti.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI