Alla vigilia della sfida con il Bologna, in programma domani alle 18:00 allo stadio Olimpico, l’allenatore giallorosso, Daniele De Rossi, ha parlato da Trigoria, nella consueta conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:

Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda problema muscolare di Lukaku? Chi può sostituirlo in caso?

“Lukaku non sarà convocato. Ha avuto un problema muscolare di lieve entità, nei prossimi giorni capiremo bene i tempi di recupero ma siamo fiduciosi. Giocherà uno tra Azmoun e Abraham, oggi capiremo bene in allenamento. Non escludo di usarli entrambi. Contro il Bologna sarà una partita complessa. È servito un grande sforzo fisico e mentale contro il Milan, ma la squadra ha fatto molto bene. Adesso abbiamo recuperato e siamo pronti per domani”.

I pericoli maggiori del Bologna?

“È una delle squadre più entusiasmanti del campionato. Sta facendo un capolavoro, i miei complimenti sono sempre sinceri. Sono molto fluidi, è affascinante vederlo e difficile studiarli. Ho grande stima di Thiago e dei giocatori del Bologna. Volevo mandare un saluto a Ferguson, perde anche l’Europeo e so che è devastante”.

La partita posticipata al 25 aprile. La Ligue 1 ha posticipato le gare di Psg e Marsiglia. Visto il comunicato, lei cosa ne pensa?

“Mi trovo allineato con la società e il comunicato. Parli degli altri campionati, ma la stessa Serie A solitamente ha aiutato noi e altre squadre. Qui si è creato un precedente particolare, è la prima volta che non succede. Mi dispiace che il presidente Casini non abbia ascoltato le nostre legittime richieste. Butti stesso, un uomo di calcio, non ci ha capito e non ci ha aiutato, faceva le coppe europee, sapeva quando anche solo un giorno poteva essere determinante. Può essere devastante se continuiamo a ripetere che siamo stanchi. Non ne parlerò più con i ragazzi e la gestiremo in altre sedi”.

Come cambia il modo di attaccare della Roma con Abraham o con Lukaku. Un giorno Dybala come falso nueve?

“Alla prima non ti so bene rispondere, Tammy l’ho visto poco, ha un entusiasmo che dobbiamo incanalare. Lo voglio studiare meglio, devo riuscire a capirlo, è un giocatore affascinante da allenare con un potenziale enorme. Ci sono anni di differenza con Romelu, esperienza diversa ma caratteristiche simili. Dybala si, mi piacerebbe, per giocare con un falso nove come Paulo a mio avviso devi avere tanti giocatori di gamba sulle fasce. Non è proprio la nostra prima qualità, mi piacerebbe ma dobbiamo farlo combaciare con l’attacco alla profondità”.

Su Pellegrini, è una posizione che ha richiesto lei o è una zona che si è andato a prendere il calciatore?

“È un po’ inevitabile che un giocatore come lui si trovi in quelle posizioni. Per Bryan o Edoardo è più facile per la posizione che hanno andare sull’esterno. Pellegrini stupisce tatticamente, non pensavamo fosse così forte. Come atletismo l’ho trovato un altro giocatore. È incredibile secondo me”.

Lotito, senatore della Repubblica, ha sottolineato il codice giallo di Ndicka e la sospensione della partita.

“C’è un tweet della Lazio che fa l’in bocca al lupo al ragazzo. Nessuna società lo ha mai fatto per un codice giallo. Dovremmo solo essere contenti che il ragazzo non sia morto o che non abbia i postumi di un infarto. L’inerzia di quella partita andava a nostro favore, abbiamo fatto una cosa che non andava a nostro favore. Se lo fanno dei bambini in direct è una cosa, dei tifosi, se lo facciamo anche noi nel calcio è grave. È un peccato. Aldilà della fede io ho un bel rapporto con Lotito, ma ha sbagliato. Perdiamo un’occasione per fare un passo avanti in queste situazioni”.