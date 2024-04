Lukaku: lesione alla coscia, salta il Bologna

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una piccola lesione alla coscia costringerà Lukaku a saltare lo scontro Champions con il Bologna e il recupero dei minuti finali di Udinese-Roma. Questo è il responso degli esami a cui si è sottoposto ieri l’attaccante belga, uscito dal campo al 29′ del ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan. I giallorossi contano di averlo nuovamente a disposizione per l’andata della semifinale contro il Bayer Leverkusen e in panchina per la trasferta di Napoli. Contro il Bologna Big Rom sarà sostituito da uno tra Abraham e Azmoun.