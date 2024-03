Il Messaggero (G. Lengua) – È moderatamente soddisfatto Daniele De Rossi dopo il passaggio ai quarti di Europa League nonostante la sconfitta incassata contro il Brighton per 1-0. “Se non avessimo fatto i quattro gol dell’andata avremmo giocato una paertita diversa. Nella gestione della palla potevamo fare meglio. Siamo andati in affanno e abbiamo lanciato lungo, loro magari l’hanno preperata più attenti nell’uno contro uno e sono stati piu puliti. Tutti vanno forte in allenamento e quindi le prestazioni atletiche e fisiche le fai. Fisicamente ci siamo, dobbiamo essere più lucidi e ci divertiremo“.

Oggi ci sarà il sorteggio e le squadre che i giallorossi possono pescare sono Liverpool, Bayer Leverkusen, Milan, Atalanta, Marsiglia, West Ham, Benfica: “Rispetto agli ultimi anni non ne è caduta neanche una. Ma sono squadre che devi affrontare andando avanti. Abbiamo già incontrato squadre molto forti. Una botta di fortuna o un sorteggio comodo non fa schifo. Ma nessuno sarà contento di affrontare la Roma“.