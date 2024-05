La Roma tornerà a giocare allo stadio Olimpico la prossima stagione. Il match contro il Genoa si è concluso con una vittoria per i giallorossi, di fronte all’ennesimo sold out. Queste le parole di Diego Llorente su Instagram per ringraziare tutti i tifosi giallorossi:

“All’Olimpico abbiamo giocato in 12 e non potevamo sbagliare. Uno sforzo enorme da parte di tutti per raggiungere la vittoria”