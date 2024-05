Il capitano giallorosso ha commentato il 2-2 con il Bayer Leverkusen, nella gara di ritorno di Europa League. Queste le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A SKY SPORT

Rammarico?

Il rammarico è la partita incedibile che abbiamo fatto. L’avevo sottolineato settima scorsa che potevamo fare una grande partita. Loro sono un’ottima squadra e noi abbiamo saputo soffrire. Poi sono gli episodi che hanno determinato il loro passaggio.

Cosa vi insegna questa partita?

Io sono sempre felice quando una squadra italiana arriva in finale, anche se speravo ne arrivassero due. Oggi abbiamo fatto qualcosa di incredibile contro la squadra più informa. Poi quando arrivi a questi livelli è l’episodio che fa la differenza. Ciò che ci deve dare la carica è che siamo venuti qui a fare la nostra partita. Tutti i nostri sforzi dovremo raccoglierli domenica .

PELLEGRINI A RAI SPORT

Sembrava un’impresa impossibile, la Roma ci è andata vicinissima.

“Difficile dire qualcosa adesso, sapevamo che era complicato per come era finita l’andata e perché loro sono un’ottima squadra. Ci abbiamo provato fino alla fine, i nostri tifosi ci credevano come noi e siamo arrivati lì a poco. C’è tanta delusione ma bisogna recuperare energie perché ci aspetta un finale di campionato in cui dobbiamo prenderci quello che in questi mesi ci siamo meritato”.

Erano più freschi mentalmente e fisicamente, eppure gli avete tenuto testa, in prospettiva futura è incoraggiante.

“Sì, loro sono una squadra forte. All’andata a fine partita non avevo avuto la sensazione che ci avessero massacrati, il risultato li ha favoriti perché stasera dovevamo sempre rincorrere ma quello che ho percepito all’andata e anche oggi che sono forti ma siamo stati là. In questi mesi abbiamo fatto cose straordinarie, pensando al futuro bisogna finire bene la stagione”.

Un capitano soffre con gli altri e più degli altri. Penso che il Bayer sia una delle squadre che gioca meglio in Europa ma è stata tenuta sul filo fino al 97′. La Roma può togliersi delle soddisfazioni sotto tutti i punti di vista, il calcio che volete proporre è completo.

“Sono d’accordo, ne abbiamo parlato un anno fa qui a Leverkusen e le cose erano andate diversamente. Abbiamo iniziato un nuovo percorso e abbiamo tanta voglia di proseguire, appunto per questo saranno importanti queste ultime tre partite di campionato che ci permetteranno di guardare al futuro con maggiore felicità e voglia”.

C’è tanta amarezza che si percepisce, è normale. Il futuro è tra pochi giorni, si esce con amarezza ma qualcosa bisogna portare a casa per poter ricaricare le batterie e combattere con l’Atalanta.

“E’ quello che ho detto, siamo venuti qui per cercare di fare l’impresa contro una delle più forti, ci abbiamo provato fino alla fine perché ci credevamo e la gente ci credeva e ci ha spinto oltre i nostri limiti. Sono importanti queste tre partite ora, adesso è normale che sia difficile, non vi prendo in giro dicendo che in questo momento penso a domenica ma da domani ci penseremo perché è la cosa più importante”.