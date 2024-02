TuttoSport (F. Tringali) – Trigoria torna a popolarsi di quei giocatori che José Mourinho quest’anno non ha mai potuto sfruttare. In attesa di Abraham, unico rimasto in infermeria (ne avrà ancora per un mese), DDR ora può sbizzarrirsi nelle scelte, godere di quell’abbondanza solo sognata nell’ultimo periodo dallo Special One. Gli occhi sono tutti su Chris Smalling: è dal 1 settembre che l’inglese non vede il campo, ha riassaporato il gusto di una gara ufficiale solo nelle due panchine con Inter e Feyenoord, è pronto a mettere minuti nelle gambe per tornare a guidare la difesa giallorossa.

Punta a poter avere la stessa chance anche Renato Sanches, fuori dopo la definitiva bocciatura di Bologna a opera di Mourinho, con quella sostituzione a sorpresa diciotto minuti dopo il subentro. Un desiderio che accomuna molti, in realtà: l’obiettivo è quello di mettersi in scia di Spinazzola e Pellegrini, i due che più di tutti hanno cambiato volto alla propria annata dopo l’arrivo di De Rossi.