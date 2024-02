De Rossi da Champions: 12 punti in 5 partite. Attacco da record, 30 reti all’Olimpico

Corriere della Sera (M. Perrone) – De Rossi da Champions. Quella coppa dove giocò 63 partite e che spera di rivivere da allenatore. Il rendimento c’è: con lui la Roma ha conquistato 12 punti e sarebbe nel quartetto «promosso». Il Bologna ne ha fatti 16 (compreso l’anticipo vinto contro il Verona), Inter e Atalanta 12 come i giallorossi (ma con una partita in meno, il recupero in cui si sfideranno), tutte le altre squadre sono andate più piano: limitandosi a quelle dell’alta classifica il Milan ha conquistato 10 punti, il Torino 8, la Lazio 7, Juventus e Napoli 5 (gli azzurri in 4 partite e non 5), la Fiorentina 4. Dopo l’esonero di Mourinho la Roma è salita dal 9° al 6° posto e per continuare la scalata, domani contro il Torino, si affiderà ad un attacco che all’Olimpico non ha mai tradito (derby a parte, ma era «fuori casa») realizzando 30 gol, un record stagionale alla pari dell’Inter e dell’Atalanta.