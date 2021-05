De Rossi carica la Spal di Scurto: “Vinciamo noi”

Corriere dello Sport (F. Schito) – Un girone fa la Roma non sapeva perdere, ora non riesce più a vincere. Oggi alle 15 al Tre Fontane (diretta su Roma Tv) la Primavera giallorossa ospita la Spal per invertire la rotta. Proprio contro i ferraresi nel girone di andata si è fermato il filotto di vittorie di Ciervo e compagni e la speranza in casa Roma è che possa succedere ancora, questa volta ritrovando i tre punti.

“La Spal all’andata – così Alberto De Rossi a Roma Tv – dopo una partita di contenimento ci fece gol su calcio da fermo. Da quell’episodio in poi è cambiata tutta la partita. Io spero che questo non succeda di nuovo perché siamo stanchi di prendere gol da palla inattiva. La nostra squadra sta facendo bene. L’importante è che non vediamo prestazioni come Genova, altalenanti come con la Fiorentina qui a Roma“. Solo questa mattina il tecnico deciderà le convocazioni di concetto con Fonseca alla luce delle tante assenze della prima squadra.