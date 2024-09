Corriere della Sera (M. Perrone) – La esonerare allenatori: nel terzo campionato ufficiale giallorosso, il primo nella neonata serie A del 1929-30, Baccani durò appena 7 giornate. La Roma nella sua storia ha finito la stagione 29 volte su 96 (il 30%) con un tecnico diverso da quello con cui l’aveva cominciata. Ma nessuno era stato mandato via così presto come De Rossi, durato appena 4 partite. Il record, se così si può chiamare, apparteneva all’austriaco Baar (1932-33) e a Giagnoni (1978-79), sostituiti dopo 6 giornate rispettivamente dall’ungherese Kovacs e da Valcareggi: in entrambi i casi la Roma migliorò la sua classifica, salendo dall’ultimo al 5° posto e poi dal penultimo al 10°.

Un cambio in panchina più precoce si era verificato in altre 2 stagioni: ma nel 2004-05 Prandelli diede le dimissioni nel precampionato (e il suo sostituto Voeller lo fece dopo 4 giornate), e anche nel 2009-10 fu Spalletti – dopo le 2 sconfitte iniziali contro Genoa e Juventus a decidere di lasciare l’incarico. Gli subentrò Ranieri che sfiorò lo scudetto.