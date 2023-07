La Gazzetta dello Sport (A. Ramazzetti) – Dazn continua a investire per aumentare la sua qualità della trasmissione sul territorio italiano e per offrire ai suoi abbonati un’esperienza in continuo miglioramento. La piattaforma streaming è in trattativa privata con la Lega per acquistare i diritti del quinquennio 2024-2029. L’obiettivo è duplice: aumentare il traffico che passerà sulle cache di proprietà di Dazn e intervenire in termini di capillarità sul territorio, come in Sardegna col Cagliari di nuovo in A.

L’altra novità per il 2023-24 è relativa alle nuove modalità di sottoscrizione e visione del servizio. Dopo l’introduzione, a gennaio, del pagamento in 12 rate mensili di pari importo, viene lanciato il Pass Annuale, con pagamento in un’unica soluzione per tutte le tipologie di abbonamenti (Start, Standard e Plus), che permette un risparmio significativo, dal 40% al 46%, rispetto alla sottoscrizione mensile. Lo sport di Dazn sarà visibile non solo live streaming direttamente tramite l’app, ma anche attraverso il satellite e il digitale terrestre.

Oltre al canale Zona Dazn sul 214 di Sky, dalla prossima stagione gli abbonati che decideranno di attivare anche Zona Dazn, potranno seguire gli eventi anche al canale 214 del telecomando tivùsat – la piattaforma satellitare gratuita presente in tutta Italia. Sarà inoltre disponibile a 19,99 euro il Dazn Tv box, per chi non ha accesso al satellitare. Stefano Azzi, Ceo di Dazn, ha spiegato: “Ampliamo le modalità di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium più raggiungibili.”