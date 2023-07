Che Gonzalo Villar sia tra gli esuberi della Roma è cosa risaputa. Il centrocampista spagnolo non rientra nei piani dei giallorossi e di Mourinho, dunque Tiago Pinto è a lavoro da settimane per trovare qualche acquirente. Era in corso una trattativa con il Paok Salonnico, ma secondo quanto riportato in mattinata dal quotidiano Il Messaggero, i greci si sarebbero tirati indietro e non presenteranno nuove offerte per il classe ’98. Nell’ultimo anno e mezzo Villar ha giocato al Getafe e nella Sampdoria, ma anche in queste due piazze non ha lasciato il segno.