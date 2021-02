DAZN con 840 milioni convince la Serie A

Tuttosport (S.Scacchi) – Altri tre giorni prima della decisione che può cambiare il volto del calcio. Le trattative private per i diritti TV hanno confermato il sorpasso di DAZN a Sky con un’offerta complessiva di 840 milioni a stagione: 740 per 7 partite a giornata su ogni piattaforma e 100 per le restanti 3 solo in streaming. Sky ha messo sul piatto 750 milioni per i pacchetti A, B e C basati su piattaforma. DAZN non violerebbe la “no single buyer rule” che impedisce di comprare tutto, per l’offerta di Sky pari a 70 milioni per il pacchetto 2, quello delle 3 partite.

Leggi anche: L’infinita questione del portiere. Ma adesso il posto è di Pau Lopez

Per la Lega questa sarebbe l’opzione più vantaggiosa visto che arriverebbero nelle casse 910 milioni. Nessuno aveva pensato che questa cifra, in tempo di pandemia, potesse essere raggiungibile. Il risultato, quindi, viene ritenuto soddisfacente e l’amministratore delegato De Siervo ha ricevuto i complimenti di quasi tutti i club. Secondo indiscrezioni DAZN potrebbe essere appoggiata da TIM.