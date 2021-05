Darboe in dubbio, Mkhitaryan va sulla trequarti

Corriere dello Sport (R. Maida) – Il mese folgorante di Ebrima Darboe è spiegato dal suo improvviso status di insostituibile. E così, in vista dell’ultima giornata contro lo Spezia, Paulo Fonseca spera di recuperarlo da un infortunio lieve e subdolo che non gli sta permettendo un regime di allenamento regolare. Darboe si porta dietro una fastidio agli adduttori da qualche settimana e deve gestirsi. Ma ovviamente proverà a rendersi disponibile per la trasferta che alla Roma deve garantire la partecipazione alla Conference League.

Nel vecchio/nuovo 4-2-3-1 di Fonseca la novità principale sarà il trequartista centrale: sarà con ogni probabilità Mkhitaryan a spostarsi al mezzo, al posto dell’infortunato Pellegrini, mentre sulle fasce saranno Pedro e El Shaarawy a permettere i cambi di ritmo di cui la Roma ha bisogno. La linea a quattro sarà composta da Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Bruno Peres. Alle loro spalle ci sarà sempre Daniel Fuzato.