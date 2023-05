Il tempo sta per scadere. Ebrima Darboe è prossimo al rientro in campo. Già in gruppo da un mese, il centrocampista gambiano prosegue nel percorso di recupero. Come mostrato dal diretto interessato, da ieri il classe 2001 si trova in Svizzera. Tramite una storia su Instagram, Darboe ha fatto sapere di essere a Saint-Moritz, città in cui c’è la Klinik Gut, clinica che fa parte degli interessi dei Friedkin.