Daniele De Rossi compie 38 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Un anno magico per Daniele De Rossi. Da poco è entrato a far parte dello staff del ct Roberto Mancini ed ha subito vinto un Europeo. L’ex capitano della Roma, che sta studiando per diventare allenatore, oggi compie 38 anni e la società giallorossa gli fa gli auguri di buon compleanno tramite il proprio profilo Twitter. Come accompagno un video con tutte le sue migliori giocate e gol con la maglia di una vita, quella della sua squadra del cuore.

𝑁𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑖 𝑣𝑖 𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎̀ 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑖 𝑚𝑒 💛❤️ Buon compleanno, Daniele! 🐺#ASRoma pic.twitter.com/ORsvDehNJ2 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 24, 2021