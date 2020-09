Non solo Ryan. Anche Dan Friedkin è presente al Bentegodi per assistere all’esordio stagionale in campionato degli uomini di Fonseca contro il Verona. E’ una novità, visto che era sicura solo la presenza di Ryan fino a pochi istanti fa. Un segnale forte, che dimostra come il nuovo corso societario voglia dimostrarsi vicino alla squadra sin dall’inizio.