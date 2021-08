In viale delle Olimpiadi e più precisamente presso la lounge del Centrale del Tennis, è stato aperto un nuovo AS Roma Store. Il negozio sarà attivo nei pre e nei post partita delle gare casalinghe degli uomini di Mourinho. Oggi lo Store ha ricevuto un grande ospite: Damiano dei Måneskin, grande tifoso romanista, ha voluto omaggiare il nuovo store della sua presenza nel post partita della gara vinta con il Trabzonspor per 3-0. Damiano ha posato per alcuni selfie con la mascherina della Roma.