Sembrava ormai tramontata la pista Everton per i Friedkin. Invece, secondo quanto riferito dal portale inglese footballinsider247.com, il presidente della Roma avrebbe in mente una nuova idea: quella di acquisire una quota inferiore al 30% dell’Everton. Tutto ciò sarebbe utile per evitare le problematiche UEFA per quanto concerne la multiproprietà. In tale modo i giallorossi e il club inglese potrebbero – se si verificassero le condizioni – partecipare alla stessa Coppa europea.

A confermare ciò è Keith Wyness, ex Chief dell’Everton, il quale ha dichiarato che “Abbiamo sentito altre 3 o 4 offerte oltre a quella di Dan Friedkin. Credo che quello che possa succedere – e questa è una teoria che ho sviluppato – è che potrebbe trasformarsi in un affare imprenditoriale congiunto, con lui incluso. Avrebbe senso per lui visto che con meno del 30% non avrebbe problemi con la Roma”.