Dalla panchina agli uffici, Friedkin cambia

Il Tempo (F.Biafora) – Dan e Ryan Friedkin hanno preso in mano la Roma lo scorso 17 agosto e come era lecito attendersi hanno dato la loro impronta al club cambiando diverse figure. Per quanto riguarda il ramo sportivo la persona di riferimento scelta è Tiago Pinto che sarà affiancato da Lombardo e De Sanctis. Il portoghese, che ha scelto di mantenere Gianluca Gombar nella sua squadra dopo il caso avvenuto, ha in mente di ristrutturare l’area scouting e quella relativa alla match analyst e soprattutto è all’opera sulla questione allenatore. Il preferito della proprietà rimane Allegri, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Altro nome in lista è quello di Sarri: il suo agente è segnalato in Italia e potrebbe tornare alla carica con Pinto. Sul profilo societario i Friedkin hanno confermato Guido Fienga e hanno scelto Stefano Scalera per i rapporti istituzionali e il progetto stadio. E’ partita, poi, la caccia ad un nuovo direttore commerciale dopo la separazione con Giorgio Brambilla. Pronto al passo d’addio anche Francesco Calvo che ha già firmato un accordo di uscita. Sempre più in salita, intanto, un nuovo accordo con Qatar Airways, ma c’è un’azienda interessata a prenderne il posto. E’ allo studio anche un cambio di locazione degli uffici del club che ora si trovano all’Eur.