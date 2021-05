D’Alema: “Mourinho ha carattere e personalità. I Friedkin hanno dimostrato di voler puntare in alto”

Massimo D’Alema ha rilasciato un’intervista a 7, settimanale del Corriere della Sera. Noto tifoso romanista, l’ex premier ha parlato anche dell’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma. Queste le sue parole.

È felice dell’arrivo di Mourinho?

Sono contento. Per due ragioni. La prima è che per un ambiente come quello della Roma servono un carattere forte e una personalità spiccata. Mourinho le ha entrambe. Come le avevano, in modo diverso, anche Nils Liedholm e Fabio Capello, che infatti hanno vinto lo scudetto. La seconda è che questa proprietà americana ha dimostrato di voler puntare in alto.

Di Mourinho i detrattori dicono le stesse cose che i detrattori dicono di lei. La prima: è antipatico.

Capita a volte che siano i “fresconi” a definire antipatici quelli più intelligenti.

La seconda: è una vecchia gloria che da un certo punto in poi ha collezionato solo sconfitte.

I combattenti possono vincere o perdere. Solo gli ignavi non perdono mai.