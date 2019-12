Da Zaniolo a Veretout, da Montella a Mancini, che traffico sull’A1

Sono tanti i giocatori che hanno avuto a che fare sia con Roma che con Firenze nella loro vita calcistica e non. Il primo che viene in mente è il compianto Davide Astori, giocatore di entrambe le squadre. Il più recente è Jordan Veretout, arrivato questa estate dalle rive dell’Arno a quelle del Tevere. Ci sono Pradè e Montella, entrambi già gravitati dalle parti romane, c’è chi è stato scartato dalla Viola e che ha voglia di riscatto come Zaniolo e Mancini. Tanti fili legano Fiorentina e Roma che venerdì si affronteranno, la prima per cercare di uscire dalla crisi, i giallorossi per lanciarsi definitivamente in campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.