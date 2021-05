Da Sacramento a Nuno Santos: il suo staff in arrivo nella Capitale

Corriere dello Sport (R. Maida) – Al fianco di un grande allenatore c’è sempre un grande staff. In questo senso Mourinho non fa eccezione. E ha già inserito il suo gruppo di lavoro nelle richieste contrattuali presentate alla Roma. Con due differenze rispetto al Tottenham: la prima è il capo scout, con José Frentes in arrivo dal Leicester per sostituire Ricardo Formosinho che ha scelto una panchina in Sudan; la seconda è il collaboratore che conosce il territorio e che Mourinho cambia a seconda del club in cui lavora.

Qui il profilo preferito è l’argentino Walter Samuel: con la Roma ha giocato cinque anni vincendo lo scudetto, con Mourinho ha partecipato da protagonista alla conquista del Triplete interista. Samuel oggi lavora nello staff della nazionale argentina con il ct Scaloni ma potrebbe liberarsi a metà luglio, dopo la Coppa America. In alternativa c’è Marco Amelia, terzo portiere dello scudetto romanista e valido collaboratore di Mou al Chelsea.

Il resto del gruppo è lo stesso del Tottenham: il vice storico si chiama Joao Sacramento, Carlos Lalin è il preparatore atletico, Nuno Santos è il preparatore dei portieri, Giovanni Cerra il match-analyst, peraltro romano e romanista. Totti e De Rossi? Per ora nessuno li ha cercati. Magari più avanti potranno tornare utili. Se Mourinho chiede, i Friedkin non gli diranno di no.