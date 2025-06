Nel calciomercato estivo non mancano mai i colpi di scena, anche nelle operazioni considerate minori. È il caso di Alessandro Romano, giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Roma, che nelle ultime ore ha fatto dietrofront rispetto al suo possibile trasferimento al Torino. Sembrava tutto pronto per il suo passaggio in granata, ma il giocatore ha scelto diversamente.

Come riportato da Filippo Biafora su X, Romano ha deciso di rifiutare l’offerta del Torino, motivato dalla forte volontà di restare a Trigoria per giocarsi le proprie carte sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il legame con la maglia giallorossa, costruito nel tempo fin dai primi passi nel vivaio, ha avuto la meglio sull’opportunità di maggiore minutaggio altrove.

Anche la Roma, dal canto suo, sembra orientata a trattenere il centrocampista classe 2004, valutandolo come una possibile risorsa interna nel nuovo progetto tecnico. Tutto fa dunque pensare a una permanenza di Romano nella rosa giallorossa, con il ritiro estivo che sarà decisivo per capire il suo ruolo nel nuovo corso targato Gasperini.