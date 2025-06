In un momento di grande attesa per l’inizio del nuovo ciclo targato Gian Piero Gasperini alla Roma, arrivano parole di stima e cautela da chi ha condiviso con lui un pezzo importante di carriera. L’ex direttore sportivo Stefano Capozucca, che ha lavorato fianco a fianco con l’allenatore piemontese ai tempi del Genoa, ha voluto dire la sua sull’arrivo del tecnico nella Capitale.

Ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Capozucca ha sottolineato la necessità di avere pazienza con Gasperini: “I risultati potrebbero non arrivare subito, ma lui ha sempre messo davanti a tutto il lavoro, il sacrificio e la preparazione. È un allenatore che costruisce nel tempo”. Ecco le sue parole:

La filosofia di Gasperini è sempre stata quel del lavoro?

“Ha sempre messo il lavoro, il sacrificio, gli allenamenti, davanti a tutto. Il suo grande pregio è non guardare in faccia nessuno. Non si fa condizionare dall’età o dal curriculum. Una volta, prima di una gara importante con la Juventus, mi disse di voler far giocare un giovane. Si trattava di Mandragora, lo riteneva pronto”.

Come mai Gasperini può risultare antipatico?

“Fuori dal campo è una delle persone più simpatiche che conosco. Poi, in campo si trasforma, diventa totalmente un’altra persona, a costo di risultare antipatico”.