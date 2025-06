Dopo settimane di voci e trattative, sembra essere giunto al capolinea il rapporto tra la Roma e Tammy Abraham. L’attaccante inglese, reduce da un’annata in prestito al Milan e ancora in cerca di continuità dopo l’infortunio, è pronto a cominciare una nuova avventura in Turchia. Una cessione che arriva proprio nelle ultime ore utili per sistemare i conti giallorossi entro la chiusura di giugno.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, l’accordo tra la Roma e il Besiktas è stato raggiunto sulla base di 15 milioni di euro complessivi. Una cifra inferiore rispetto ai 20 milioni ipotizzati nei giorni scorsi, ma che consente comunque al club capitolino di alleggerire il monte ingaggi e registrare una plusvalenza utile a soddisfare le richieste UEFA.

Abraham, arrivato nella Capitale nell’estate 2021 per 40 milioni dal Chelsea, è dunque pronto a rilanciarsi al Besiktas, dove ritroverà un ruolo centrale e la fiducia del tecnico Solskjær. L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto e il trasferimento potrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore.